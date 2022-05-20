台股加權指數20日開在16,061.92點，權王台積電（2330）開在524元，較19日上漲2元，市場傳出蘋果AR／VR頭盔將亮相，蘋果概念股齊步上揚，上海即將復工消息，也帶動汽車零組件族群轉強，台股早盤緩步上攻，上漲逾50點，520露笑臉。

憂心聯準會升息抗通膨恐令經濟陷入衰退，促使投資人持續拋股，標準普爾500指數18日因零售業者獲利慘淡、寫下2020年6月以來最大單日跌幅後，19日再次震盪走低，即將跌落熊市。

道瓊工業平均指數5月19日終場下跌0.75％（236.94點）、收31,253.13點。

那斯達克指數下跌0.26％（29.66點）、收11,388.50點，創5月12日以來收盤新低。

費城半導體指數下跌0.61％（17.63點）、收2,890.33點。

元富投顧指出，從技術面來觀察，KD交叉向上，但中長期均線空頭排列，呈弱勢格局，持續量縮整理。以中小型股為主的櫃買指數走勢較強，在月線之上震盪整理，區間以193～200來看待。美元指數自20年高點回落，然而聯準會（Fed）恐提高升息次數，造成熱錢流出，未來動向要持續觀察。

費半和那指下探前波低點，亞股弱勢，台股易跌難漲，加上國內外利空不斷干擾，台股整理時間拉長，觀察大盤何時能站上短期均線、量能回升，作為盤勢強弱參考。短線國際政經變數多加上通膨隱憂，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局。