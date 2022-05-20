富邦金(2881)今（20）日召開線上法說，公布2022年首季自結財報，雖受資本市場波動影響，稅後淨利464.77億元、年減9.4％，每股盈餘（EPS）3.94元，仍續稱冠金控業。而富邦人壽去年隱含價值（EV）年增25％，反映富邦金控每股EV自76.4元升至82.7元。

富邦金截至3月底總資產10.57兆、年增9.1％，淨值8619億元、年增5.5％，普通股每股淨值為64.9元，較去年同期65.95元略降。資產報酬率（ROA）與股東權益報酬率（ROE）分別為1.78％與20.53％，雖低於去年同期2.2％、25.98％，仍維持良好水準。

富邦人壽首季稅後淨利363.63億元、年減6.96％，仍居業界第一。總保費收入1016億元、年減22.5％，其中初年度保費（FYP）371億元、年減4.9％，主要受疫情影響，續年度保費645萬元、年減30％，主因熱銷分期繳商品今年陸續繳費期滿。

富邦人壽投資資產規模穩定成長，截至3月底總投資資產達4.74兆元、年增5.1％，總投資資產報酬率達6.68％優異水準。淨值達5043億元，金融資產未實現餘額變動主要受市場波動影響，資本適足率（RBC）逾300％，資本水準維持穩健。

北富銀首季稅後淨利65.26億元、年增32％，其中認列轉投資韓國現代信用卡廉價購買利益28億元，貢獻稅後淨利22億元。整體淨收益137.71億元、年增22.1％，其中台美升息及資產規模成長，帶動利息淨收益年增10.2％，但資本市場動盪及財管客戶投資審慎，使交易相關損益年減59.8％、手續費淨收益年減9.2％。

北富銀首季放款餘額年增1.64兆元、年增11.9％，其中個人放款年增17.7％、企業放款年增6.9％，存款餘額年增20.7％，淨利差（NIM）1.01％、存放利差1.24％，均季增0.1個百分點。逾放比0.17％、備呆覆蓋率725.96％，資產品質維持良好水準。

富邦產險首季稅後淨利29.53億、年增53.9％。直接簽單保費收入143億元、年增15.6％，市占率穩居龍頭。投資報酬率為16.41％，資本利得維持優異表現。受企業保險大型業務再保分出比例較高影響，自留綜合率91.3％、年增1.1個百分點。

富邦證券首季稅後淨利7.65億元、年減55.2％，主因今年台股指數震盪走跌，市場成交量衰退所致。展望後市，在與日盛證券整併發揮效益下，預期將有助各項業務市佔提升，經紀、融資、複委託業務均可望名列市場前三大。

日盛金首季稅後淨利7.6億元、年減13.4％，主因日盛證券受台股震盪影響，稅後淨利4.6億、年減30.2％，日盛銀首季稅後淨利3.1億、仍年增達35％。

富邦華一銀首季稅後淨利達人民幣1.23億元、年增21.8％。存款餘額年增4％、放款餘額年增7.8％，配合結構優化及資金成本控管，淨利差（NIM）年增0.13個百分點，使利息淨收益年增27.2％。受疫情及經濟趨緩影響，逾放比升至0.68％、備呆覆蓋率降至245.8％。

富邦金亦公布2021年底富邦人壽隱含價值（EV），受惠獲利強勁成長與淨值提升，帶動調整後淨值升至5965億元、年增34.1％。有效契約價值3800億元，年增12.8％。整體2021年底隱含價值9765億元，年增達25％。

富邦人壽去年每股EV為88.1元，反映在富邦金控每股EV為82.7元。精算評估價值（AV）方面，若計入未來20年新契約價值，富邦人壽2021年底AV為1.15兆元，人壽每股AV為104.1元，換算金控每股AV為97.7元。