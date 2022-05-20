大陸上海逐步解封，光寶科(2301)第2季及下半年營運可望維持成長，光寶科總經理邱森彬表示，雖然大陸封城缺料導致第2季營收受到影響，但第2季還是會比第1季好，由於成本已漲價反應，第2季毛利及獲利可以回到正常，下半年也會比上半年好。

光寶科今天舉行股東會，邱森彬在會後接受記者採訪，上海及昆山等大陸華東地區於4月大規模封城停工，對電子產業鏈造成重大衝擊，近期上海加速復工，光寶科營運可望逐步擺脫封城影響。

邱森彬表示，目前供應鏈約有70%復工，不過目前上海等地區工及物流都還有問題，預期供應鏈要到6月底才能完全恢復正常，雖然終端需求有雜音，但4月及5月生產減少，需求遞延導致庫存增加，但公司未感受到客戶需求減少，5月營收受到的影響沒有4月大，有機會重回3月的水準，不過第2季營收原預估較第1季兩位數成長，因為缺料關係，成長幅度略減，但毛利率及獲利因漲價反應成本可望回到正常。

展望下半年，邱森彬表示，雖然NB整體需求下滑，預估年減4%到6%，但下滑以消費型NB較多，商務NB需求持續增加，因此未讓NB的ASP及營收掉下來，目前雲端電源需求強勁，北美客戶在資料庫中心訂單持續增加，公司在伺服器市占率也從去年的17%拉升至23%，營收可望持續成長；光電部分，雖然可見光產品個位數微幅衰退，但不可見光產品不同產業應用增加，預期有雙位數成長，帶動光電業績成長，車用部分無論車燈/ADAS/EV Charger都不錯，今年EV Charger成長是去年3倍，由於美國充電站需求很大，公司有新客戶開始出貨，ASP也拉高，這些都是公司下半年成長的動能，目前感受不到衰退跡象，預估下半年會比上半年好。

儘管通膨升息、俄烏戰爭為全球經濟產業增添變數，光寶科擴產腳步未變，邱森彬表示，由於大陸不可控因素，客戶已提出往大陸以外地區移動的要求，我們也會擴建大陸以外地區產能，包括主要是為車用的高雄二廠今年底要動工，以生產NB及AIoT為主的越南新廠也會啟動，泰國廠亦將擴產光耦產品，今年資本支出與去年60億元相近。