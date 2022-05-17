騎士後衛隆多（Rajon Rondo）遭爆持槍威嚇自己的36歲前女友艾許莉（Ashley Bachelor），艾許莉與同齡的隆多育有兩個孩子（1男1女）。根據美媒TMZ爆料，艾許莉上周申請緊急保護令，表示她和孩子們都遭受隆多的暴力威脅。

艾許莉提起事發經過，隆多在5月11日與兒子一起打電玩，艾許莉要求兒子把待洗衣物做好分類，隆多當場在孩子前發飆、砸壞遊戲主機。餘怒未消的隆多接著亂砸屋裡的東西，包括垃圾桶、茶杯、燈泡。艾許莉試圖緩解隆多的情緒，但是隆多更加火大，嗆聲「妳死定了」之後就走出屋外。

大約15分鐘之後隆多返回，在屋外拿著槍敲打後門的窗戶，艾許莉隔窗看見之後請求隆多罷手，隆多卻只是大喊：「該死的把我兒子找來！」兒子把後門打開，隆多拽出兒子高聲質問他為何害怕自己的父親。艾許莉不敢介入，擔心隆多會對她開槍。

隆多接著要把女兒也叫出來，所幸隆多的父母及時趕回，雖然隆多很憤怒但還是乖乖離去。根據艾許莉描述，隆多過往就有易怒、神經質、暴力傾向，在經濟上箝制家人，而且對小孩言詞粗魯，經常罵兒子是個婊子，罵女兒是個蕩婦。事發於美國肯塔基州路易維爾（隆多的老家），當地法官已經批准保護令。警方尚未逮捕隆多，NBA表示已得知此事，正在試圖取得更多資訊。