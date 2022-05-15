勇士14日大膽重新用回盧尼擔任先發中鋒，結果他單場抓下22個籃板，其中包含11個進攻籃板，比起灰熊全隊10個進攻籃板還多，成為勇士擊潰灰熊晉級西區冠軍賽的功臣之一，不過勇士代總教練麥克布朗把這個「神」調度歸功於柯瑞與「追夢」卓雷蒙格林。

「這是卓雷蒙格林和柯瑞的共同決定，」因為勇士總教練科爾確診新冠，目前暫時負責勇士調度的麥克布朗表示，「賦予球員信心是我們的工作，他們說這是增長大家自信的方式，柯瑞與追夢以前遭遇過這種情況，知道該如何去幫助球隊。」

卓雷蒙格林也不否認自己和柯瑞「干預」了球隊調度，「我只是認為我們需要在身體對抗上面統治比賽，我知道問題出在進攻端，以及灰熊防守方式，但我們必須在比賽一開始就統治比賽，這就是我和柯瑞希望可以讓盧尼重回先發原因。」

其實盧尼在今年前兩輪季後賽並未獲得太多上場機會，首輪面對金塊場均只有1.5分、3.5籃板，次輪遭遇灰熊前5戰場均也僅5.6分、5.4籃板，卻在昨天關鍵G6上場打了今年季後賽新高的35分鐘，更成勇士晉級功臣之一，只能說柯瑞與卓雷蒙格林獨具慧眼。