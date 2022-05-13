面對輸球就淘汰的逆境，獨行俠明星後衛東契奇13日貢獻全場最高33分，另有11籃板、8助攻、4抄截的全盟發揮，帶領獨行俠在主場以113比86輕取西區龍頭太陽，雙方打成3勝3敗平手僵局，決定最後誰能晉級西區冠軍賽的第7戰將於16日進行。

原本上半場互有領先僵局，卻被東契奇次節接連攻下6分，帶出獨行俠一波11比2猛攻打破，接著更趁太陽陣腳大亂，一舉擴大領先優勢到17分之多，上半場結束，獨行俠60比45領先，東契奇上半場就轟18分，外加6籃板、4助攻。

獨行俠下半場一開始打出8比3攻勢，也把雙方差距擴大到20分，甚至最多領先到22分，就算太陽持續想要縮小落後差距，保羅與戴文布克卻失誤連連，反觀東契奇繼續提供穩定火力，打到最後4分01秒，太陽提前換下主力宣告投降。

除了東契奇接近大三元演出，布洛克也幫獨行俠拿下19分、7籃板，布朗生18分，丁維迪15分；太陽以艾頓21分、11籃板表現較佳，戴文布克雖拿19分、8籃板，卻發生全隊最多8失誤，保羅13分、4助攻，同時出現5失誤，兩大太陽主力貢獻全隊22次失誤當中的13次。