打完半場落後3分的獨行俠，絕對沒想到會在第三節全面崩盤，單節大輸19分，帶著落後22分劣勢進入第四節垃圾時間，最終80比110狂輸太陽，鳳凰城取得3比2聽牌局面。
太陽例行賽64勝18敗，全聯盟戰績最佳，這個系列賽與獨行俠打完前四戰雙方2比2平手，今日的天王山之戰非常重要，雙方精銳盡出，獨行俠首節領先3分，次節太陽反超3分。
易籃再戰，太陽在5分鐘內打出17比0攻勢，將領先分數擴大至68比50，甚至取得24分領先優勢。決勝節獨行俠原本還想要力挽狂瀾，可惜投籃命中率毫無起色，最終只能棄械投降，將希望放在回到主場的第六戰。
太陽投籃命中率49.4%，比獨行俠多了一成，戴文布克28分、7籃板，艾頓20分、9籃板，米凱布瑞吉斯14分、7籃板，卡麥隆強生14分。
獨行俠先發只有東契奇和布朗生表現正常，東契奇28分、11籃板，布朗生20分、7籃板，鮑威爾只打8分鐘就因傷退場，布洛克拚戰35分，兩人得分都掛蛋。
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