曾是台灣元祖女團「星星月亮太陽」成員之一的資深女星胡曉菁，雖淡出歌壇轉戰教育界多年，仍經常透過社群媒體與網友們互動。而近日台灣疫情升溫，胡曉菁近日也公開分享自己因快篩陽性前往醫院排PCR的過程，更忍不住讚嘆醫護人員「實在太辛苦了」。

胡曉菁稍早於臉書上PO文表示，自己驗出快篩陽性後，就依照通報的排訂前往醫院驗PCR，但她一到萬芳醫院就看到滿滿的排隊人龍，一路排到萬芳高中的門口，她才驚覺這裡是高危險群聚，趕緊請陪伴的女兒回家等待，她自己一人排隊等待即可。

但胡曉菁沒想到自己錯估當下的情勢與自己的能耐，這一等竟等了4.5個小時，因此在等待的過程中她也跟著其他人一樣不顧形象的坐在地上繼續排隊，而當時已出現頭痛、發燒、喉嚨痛、骨頭疼痛等不適症狀，但除了她之外現場還有一群幾乎確診等待驗PCR的病患，加上午後雷陣雨，讓她忍不住大喊「實在太難過了」，不過她也發現台灣人可愛的地方，那就是即使大家再不舒服，也幾乎沒有人抱怨，尤其是看到醫護人員的狀況後更加能理解。

胡曉菁透露，她排到檢測後就立即被安排在戶外看診，而當她看到看診的醫生，臉上的防護面罩已被汗水霧氣遮住朦朧成一片時，她便驚覺自己只要忍耐一下就能回家，但醫生卻每天都要如此上班，應該更需要忍耐力及意志力，也讓她忍不住感嘆「醫護人員辛勞之處不在話下，大家給他拍拍手吧」，而網友看到後立即引起熱烈討論，也有人表示「我家人在聯合醫院忠孝院區那邊做PCR，要先上網掛號，會給號碼，排隊都不到一小時，PCR做完有症狀者還可以付300元，快速給現場醫生查看狀況，並且給予患者適當藥物，雙北多家指定醫院都有這個服務」。