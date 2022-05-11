現年55歲的香港女星溫碧霞，出道時憑著亮麗外表與自然演技，在多部電視劇及電影中演出，獲得大批觀眾喜愛，過去也曾在《封神榜》中飾演用美色毀滅世界的惡女「妲己」因而封為「最美妲己」。而外貌依然保持凍齡的她，近日也受邀擔任品牌的走秀嘉賓，但不協調的肢體動作也被網友放大檢視。

溫碧霞近幾年將事業重心轉向大陸，並積極透過微博與粉絲分享私下的貴婦生活及保養健身的技巧，凍齡的美貌與火辣的身材也因此再度受到矚目。而日前溫碧霞受邀出席品牌活動並擔任T台走秀的嘉賓，當天她穿著一件粉紅色的爆乳蓬裙搭配同色系長靴現身，立即成為鎂光燈的焦點。

網友將溫碧霞活動當天的影片截圖上傳。（圖／微博）

但也因為所有人都將目光集中在溫碧霞的身上，也因此讓眼尖的網友發現，溫碧霞雖打扮俏皮，但不協調的肢體動作，加上僵硬的表情及浮腫的臉蛋，與她自己所公開的照片，宛如少女般的凍齡模樣相差甚遠，因此不少人看到「零修圖」的影片後都忍不住留言「太彆扭了」、「粉色少女路線真的不適合她」、「看了會尷尬癌上身」、「走出了骨質酥鬆的感覺」，不過也有粉絲跳出來力挺「50歲還能維持這樣很不錯了」、「姊姊就是女王」。

事實上，溫碧霞自從2000年嫁給香港富商何祖光並生下兒子後，就逐漸淡出演藝圈，專心在家中相夫教子、享受豪門貴婦生活，直到近期才開始使用社群媒體與粉絲互動，並在各大活動中現身。