大陸女星范冰冰揮別2018年經歷陰陽合約風波，近年積極重返螢光幕，她日前還飛到韓國客串電視劇《Insider》，親民的范冰冰也不吝嗇在網上和粉絲互動，不過她近日卻突發文求救：「我感覺我的臉不能在（再）瘦了，但身上又胖胖，怎麼辦？好矛盾！」

范冰冰日前結束韓國拍片行程，她在隔離期間不忘分享保養護膚秘訣，凍齡的范冰冰臉蛋細緻光滑、看起來像零毛孔，臉上絲毫不見歲月痕跡，整體狀態超不科學，粉絲還在微博大讚，范冰冰根本吃了防腐劑，發文釣出范冰冰轉發，並幽默寫下：「這...防腐劑是海葡萄的味道，我感覺我的臉不能在（再）瘦了，但身上又胖胖，怎麼辦？好矛盾！」

范冰冰微博全文。（圖／取材自范冰冰微博）

網友也紛紛寫下：「現在是范小瘦了」、「在絕對美貌面前不需要A4腰和竹竿腿」、「眾所皆知范冰冰只要能露出來的地方都是瘦的」、「身上胖問題不大，臉繼續保持就好了 漂亮姐姐」，留言滿是好評。

范冰冰雖然狂喊胖，不過她其實有運動習慣，范冰冰過去也曾曬出健身影片，她在教練的指導下做熱身運動、使用健身器材，范冰冰一下訓練手臂，一下又拉粗繩子、訓練腰部，舉手投足都相當認真，不難看出她相當努力在維持身材。