大陸女星范冰冰揮別2018年經歷陰陽合約風波，近年積極重返螢光幕，她日前還飛到韓國客串電視劇《Insider》，而范冰冰近期似乎是回到大陸了，她在小紅書透露自己隔離結束，同時，范冰冰也PO影片分享保養祕訣，她不只大方放送自己的素顏，就連泡澡畫面也全都露。

范冰冰樂於在網上分享保養祕訣，她近日則在小紅書公開自己洗臉、護膚方法，影片中，范冰冰把長髮綁起來，大方露出整張素顏，40歲的范冰冰不僅肌膚白皙透亮又零細紋，絲毫沒讓歲月在臉上留下痕跡，范冰冰熟練地把保養品塗抹在臉上，還不忘宣傳自家產品。

范冰冰大方露素顏。（圖／取材自小紅書）

更吸睛的莫過於，范冰冰連泡澡也全公開，追求儀式感的她，在浴缸倒入泡泡沐浴露和精油等紓壓小物，范冰冰還愜意地坐在浴缸邊泡澡、邊喝奶茶，她不只臉蛋細緻光滑、毫無歲月痕跡，范冰冰的香肩、天鵝頸和白嫩胸口也若隱若現，畫面讓網友眼睛打吃冰淇淋。

范冰冰放送泡澡畫面。（圖／取材自小紅書）

范冰冰除了以絕佳狀態美呆網友之外，不藏私的她也不吝嗇分享保養祕訣：「使用眼霜也得注意手法」、「（保養）結論就是不能偷懶」，不難看出范冰冰對自己的顏值相當有自信。