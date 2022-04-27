白冰冰（中）錄《我愛冰冰Show》時喜迎67歲生日。（中視提供）

白冰冰（中）感謝陽帆（右）助攻演藝的第二春。（中視提供）

中視《我愛冰冰Show》主持人白冰冰日前過農曆67歲生日，碰巧進棚錄影，製作單位趁錄影前準備驚喜，由主持搭檔陽帆、台一線悄悄推出大蛋糕，和當集來賓楊繡惠、白雲、許志豪等人齊唱生日快樂歌，場面歡樂溫馨，讓她相當感動。

白冰冰看到陽帆推出驚喜蛋糕時，一度說不出話來，原本以為大家不知道：「我跟助理說千萬一口都不能提，可以靜靜的過生日就好。真的覺得好感動，知道製作單位這麼疼惜我，一定不會忘記。」陽帆一聽笑說：「上禮拜我跟冰姐有個表演，表演時冰姐有聊到，姊的生日不想讓人知道，但這講下去大概全台灣就有一半的人都知道了。」

白冰冰透露一直想回饋社會：「我前幾天就許願想做一件好事。我問了區公所，有什麼事情是我可以做的，幫老人家洗洗澡，什麼都可以。」話還沒說完，一旁的楊繡惠就歪樓：「可以幫帆哥洗澡！」白冰冰一聽哭笑不得：「他有他老婆啦！」

許願時白冰冰也真情坦言：「難免良性競爭，如果有一兩句話不舒服，大家馬上講開、馬上好，希望大家庭要永遠這麼好。」她還分享今年最大的生日願望：「第3個願望不用藏，希望節目裡的歌手們，每一個明天都比今天紅，希望他們有一天紅到沒空來錄影，紅到是因為我們兩個老臉的關係才請到他們。」《我愛冰冰Show》每周六晚8點在中視播出。