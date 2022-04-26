不少長輩為了求子孫平安或前程順利常會求助命理，一名女網友說，婆婆花2萬元去算命，算命師說女兒名字中間一定要用嬌字，所以婆婆一直想把她女兒改名叫「嬌蘭」，還說不改就是浪費錢，不停糾纏原PO。最後她忍不住要婆婆把名字倒過來念，變成「蘭嬌」，婆婆才放棄，讓她直呼「這麼簡單的事情還要我點破」。

一名女網友昨天（25日）在臉書「匿名公社」表示，女兒出生後反覆生病，婆婆聽別人說是名字與本命犯沖，於是花了2萬元請算命師幫孫女合姓名，算命師指出，中間一定要用嬌字，且名字的尾部還要是花，這樣八字才會合，結果合出來的名字是「嬌蘭、嬌蓮、嬌荷、嬌櫻、嬌棉」。

原PO說，老公、公公看到後都對這些名字不滿意，婆婆還不斷說服大家，說這些名字好聽又有氣質，若孫女不改名就是浪費錢，氣得原PO老公馬上下樓領2萬元給婆婆想了結此事，結果事後婆婆又和原PO說「嬌蘭很好聽」，大推改名「嬌蘭」，讓她忍不住回「媽，妳把嬌蘭顛倒唸唸看」，婆婆這才放棄。

對此，許多網友紛紛留言：「難怪你老公那麼氣，直接給你婆婆2萬」、「看到那些名字忍不住笑噴」、「2萬還不如買吃的補補孫女的身體還比較有意義」。