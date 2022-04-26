中美混血滑冰運動員「谷愛凌」擁有極高人氣，在2022年北京東奧拿下2金1銀佳績，成為體壇上的閃亮新星，亮眼外型身兼模特兒身分，令她成為時尚界的寵兒。谷愛凌也經常被要求合影，近日晚間在街上慢跑，同意和1名陌生男性拍照後被出手阻止離去。男子回應攔下是要她小心來車，願意去給谷愛凌道歉。

近日，陸網上有網友上傳一段，谷愛凌正在慢跑的影片，可見到谷愛凌紮著馬尾，穿著輕鬆地在馬路奔跑，有名男子撞見後走到她身邊，此時她正在等紅綠燈，親民露出笑容表示同意合影，正要走時男子卻出手把她給攔下來，臉上露出驚恐慌張的表情。事實上，谷愛凌是經常被看見在路上慢跑的。

谷愛凌慢跑途中被要求合影。(圖/微博)

後來，昨(25)晚這名男子出面解釋到，當天是偶遇到谷愛凌正在慢跑中，他心情非常激動，於是才會走到谷愛凌身邊，上前詢問同意拍照，谷媽媽當時在身邊騎自行車，後來拍好照遇到車子經過，才會出手攔下谷愛凌本人，並非故意不讓谷愛凌離去，只是希望她注意安全，卻登上微博熱門搜尋排行。

谷愛凌拍照很有魅力，頗受時尚界矚目。(圖/谷愛凌IG)

事實上，當時谷愛凌有被這名男子嚇到，隨後移動到媽媽谷燕身邊，情緒才稍加平復，而且當時男子還未配戴口罩自拍，被指責不顧及谷愛凌的身體健康，一位明星運動員停下合影，已是她親民的表現，認為男子太過得寸進尺，谷愛凌方面尚未對此展開官方回應，而男子道歉說法也再次話題討論。