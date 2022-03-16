中美混血滑雪選手谷愛凌在2022北京冬季奧運代表大陸出賽，賽場上憑藉高超滑雪技巧收穫兩金一銀，如此優異的表現讓她成為網壇上的一顆新星，許多人視她為偶像，她過去的言論、穿著、表現都在網上被放大檢視，成為當下潮流話題，甚至比藝人明星關注度更高。

近日有網友分享自己偶遇名人的經驗，網友在北京北海公園等紅燈的時候，偶遇谷愛凌和媽媽谷燕，並說谷愛凌本人看起來非常陽光健康，而且人長得很高，臉跟頭都很小，身材和膚質也很好，完全是仙女等級。網友鼓起勇氣上前問能不能合照，谷愛凌也很大方的答應，可以說非常寵粉了。

同時網友提到谷愛凌當時是在跑步途中，媽媽谷燕騎車跟隨，谷愛凌的腳程又輕又快，能看出多年運動的身體素質，優秀的身體狀態讓許多人羨慕，並誇谷愛凌自律。

從照片中能看到，谷愛凌將頭髮綁起來，耳朵裡放著無線耳機，頭戴一頂黑色帽子遮陽，一身紫藍色露腰上衣，小腹平坦甚至能看出肌肉的線條，黑色短褲秀出一雙大長腿，除了簡單的運動裝扮，谷愛凌還戴了一條金色的項鍊，增添整體造型的精緻感，除此之外她的氣色紅潤，膚質平滑，整個人又美又健康。

谷愛凌在北京街頭跑步。（圖／微博）

網友留言「我也想偶遇，她真的好自律好有活力」、「活力MAX的小谷」、「我可以騎車陪她跑步」、「不到二十度穿運動背心+短褲 不愧是雪上項目（運動員）真的不怕冷啊」、「谷愛淩真的好自律啊！怪不得身材可以這麽棒」，有網友當時也偶遇了只是一時間沒認出來，事後表示非常後悔「谷愛淩從我身邊跑過和還對我笑了笑，然而眼拙的我完全沒有認出母女倆」