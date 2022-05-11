新冠肺炎本土疫情持續延燒，快篩試劑實名制也於上個月底上路，各藥局皆出現排隊人潮，由於開賣不久就被搶購一空，讓民眾抱怨連連，男星張啟樂昨（10日）於臉書分享在台灣購買實名制快篩的過程，他強調其實要買到並不困難。

張啟樂表示藥局4點開賣，3點半就到達現場，當時前面已經有30個人在排隊，不過這家藥局總共提供78人份的快篩試劑，等於購買人數還不到一半，一到正式販售時間，所有人都很尊守秩序，一個接一個領號碼牌進去購買，過程中沒有見到任何人插隊，讓他大讚：「臺灣人真的很守規矩，也很習慣排隊」，接著到櫃台前遞上健保卡和500元就順利買到，整個過程花不到10分鐘。

張啟樂強調「其實只要有心，要買到並不困難」，但也點出唯一缺點就是上班族不能夠在這個時間購買，至於分享這個經歷，不是要告訴大家都可以跟自己一樣幸運，只是透過經歷反應實際情況，絕對沒有所說或所想的那麼困難，或許政府目前政策仍有不完善之處，但相信只是短暫過渡期，就跟兩年前口罩和酒精一樣，相信很快會有充足的量供大家所需。

許多人抱怨買不到快篩，張啟樂表示只是短暫過渡期。（港仔張啟樂的臺灣生活臉書）

張啟樂也不忘向所有人喊話：「我最希望的是大家都可以一起團結起來，對抗這次疫情，希望在台灣的大家都能夠平安健康渡過這個疫情」。