雖然消息已提前曝光，但今天NBA仍正式宣佈金塊約基奇(Nikola Jokic)獲選例行賽MVP，而官方還公布了票數，約基奇足足領先第二的恩比德(Joel Embiid)169分，獲得65張第一名選票、27張第二名選票、6張第三名選票、2張第四名選票，總分875分，順利蟬聯MVP這項偉大殊榮。
而第二的恩比德本季呼聲也相當高，但仍舊不敵約基奇，他拿下26張第一名選票、39張第二名選票、34張第三名選票、1張第四名選票，總分706分，沒能獲獎真的相當可惜，本季例行賽恩比德出賽68場，繳出30.6分11.7籃板4.2助攻1.1抄截1.5阻攻全能數據，並率76人拿下東區第4名。
恩比德受訪時也大方祝福約基奇，不過他仍說出辛酸一語：「我不知道自己還需要做什麼才能赢得MVP，在這點上，隨便了。」可看出恩比德對自己表現很有信心，未獲獎有些無奈。而約基奇在教練馬龍(Mike Malone)手上接獲獎盃，今天則在家鄉塞爾維亞馬廄前和眾人一同慶祝。
當然約基奇能獲獎實力有目共睹，本季他出戰74場，場均上陣33.5分鐘，貢獻27.1分13.8籃板7.9助攻1.5抄截0.9阻攻，得分、籃板均創生涯新高，例行賽共得2004分1019籃板584助攻，成史上首位單季至少2000分1000籃板500助攻球員，也是第13位能蟬聯MVP的人，順道一提，國際球員已連4季獲得MVP了。
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