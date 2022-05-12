雖然消息已提前曝光，但今天NBA仍正式宣佈金塊約基奇(Nikola Jokic)獲選例行賽MVP，而官方還公布了票數，約基奇足足領先第二的恩比德(Joel Embiid)169分，獲得65張第一名選票、27張第二名選票、6張第三名選票、2張第四名選票，總分875分，順利蟬聯MVP這項偉大殊榮。

Nikola Jokic accepted his MVP in Serbia.



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而第二的恩比德本季呼聲也相當高，但仍舊不敵約基奇，他拿下26張第一名選票、39張第二名選票、34張第三名選票、1張第四名選票，總分706分，沒能獲獎真的相當可惜，本季例行賽恩比德出賽68場，繳出30.6分11.7籃板4.2助攻1.1抄截1.5阻攻全能數據，並率76人拿下東區第4名。

Kevin Durant received one fifth-place MVP vote. pic.twitter.com/RskqQozaU1 — Alec Sturm (@Alec_Sturm) May 11, 2022

恩比德受訪時也大方祝福約基奇，不過他仍說出辛酸一語：「我不知道自己還需要做什麼才能赢得MVP，在這點上，隨便了。」可看出恩比德對自己表現很有信心，未獲獎有些無奈。而約基奇在教練馬龍(Mike Malone)手上接獲獎盃，今天則在家鄉塞爾維亞馬廄前和眾人一同慶祝。

"Congrats to Nikola [Jokic]. He deserved it. He had an amazing season. There is no right or wrong... I don't know what else I have to do to win it... It's really time to put all my energy into the bigger picture which is to win the whole thing."



Joel Embiid on the MVP award 👀 pic.twitter.com/EPDvbri6U4 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 11, 2022

當然約基奇能獲獎實力有目共睹，本季他出戰74場，場均上陣33.5分鐘，貢獻27.1分13.8籃板7.9助攻1.5抄截0.9阻攻，得分、籃板均創生涯新高，例行賽共得2004分1019籃板584助攻，成史上首位單季至少2000分1000籃板500助攻球員，也是第13位能蟬聯MVP的人，順道一提，國際球員已連4季獲得MVP了。