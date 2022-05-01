吉米巴特勒領軍的東區龍頭熱火，將於季後賽次輪遭遇少了恩比德的七六人，聽到恩比德將因右眼眶骨折與輕微腦震盪無限期缺陣，巴特勒1日表示，「我替我的兄弟感到難過，他是我前隊友之一，也可能是聯盟MVP，我希望他盡快恢復，越快越好！」

「我覺得我可以代表全隊發言，我們希望恩比德能夠出賽，我們希望可以對上全員健康的七六人，證明我們可以擊敗任何人，」吉米巴特勒說，「我不是研究數據的人，但他們告訴我，有恩比德在場上，七六人的防守會變很好，我猜進攻也一樣。」

過往效力公牛、灰狼、七六人等隊期間，吉米巴特勒都傳出跟年輕隊友不合的負面謠言，唯獨跟恩比德的關係始終不錯，甚至2019年7月離開七六人加盟熱火，恩比德還相當不諒解七六人高層放走巴特勒，所以如今巴特勒這番話或許出自真心。

其實吉米巴特勒自己也有傷在身，先前他因為膝蓋痠痛缺席首輪G5，不過熱火仍在少了他與羅瑞的劣勢下，終場97比74擊敗老鷹宣告晉級，如今巴特勒傷勢大致痊癒，3日可望出戰次輪G1，「我沒事，我們中間還能休息1天，我會替3日比賽做好準備。」