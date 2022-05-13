「大鬍子」哈登今年交易截止日前逼迫籃網把他交易到七六人，鬧到雙方不歡而散，如今隨著七六人提前在東區第二輪宣告止步，籃網助理教練史陶德邁爾也毫不客氣在《ESPN》節目上痛批哈登生活太不自律，七六人今年夏天不該開給他頂薪續約條件。

「當本季訓練營剛開始的時候，哈登很明顯不在狀態之中，身材明顯走樣，代表他在休兵期間根本沒有好好訓練，也沒有保養好自己身體，」史陶德麥爾表示，「這種情況延續到整個例行賽，休季期間必須很自律，但他很顯然沒有做到這一點。」

史陶德邁爾甚至放話，假如他是七六人老闆，今年夏天根本不可能開出頂薪續約條件給哈登，「他號稱是75大球星之一，卻在身上看不到投入，如果他在本季就是這種表現，我認為他不太可能拿到頂薪續約條件，七六人老闆也不會給他的。」

畢竟哈登早就是「累犯」，先前效力火箭時期就經常流連夜店與派對，甚至籃網本季連敗期間，他還是照樣夜夜笙歌，搞到好幾場比賽都遲到，其實光從今年季後賽他的表現來看，確實也不應該拿到頂薪續約，不過七六人總裁莫瑞可能並不這樣想。