沒想到遭到隊友恩比德這麼一壓，七六人前鋒丹尼格林的傷勢竟然這麼嚴重！丹尼格林14日拄著拐杖出席季末記者會，因為七六人官方證實他的左膝蓋前十字韌帶(ACL)與外側交叉韌帶(LCL)撕裂，這下子他能否趕上下個球季都存未知數了。

下個月將滿35歲的丹尼格林，昨天在東區準決賽G6開打才3分06秒，就被恩比德不小心倒下、整個人壓在丹尼格林的左膝蓋上，讓他當場只能退場治療，目前他跟七六人僅剩1年1000萬美元的未保障合約，七六人還沒確定是否把他合約轉正。

「當時我試著衝進去，因為我看到恩比德持球衝向籃框，我想要搶籃板球或不讓對方包夾他，接著我唯一記得的，就是我被他撞倒了，」丹尼格林說，「我想要閃開，可惜速度不夠快，一切都發生太快了，我想把腿抽出來，卻被他壓在上面。」

丹尼格林坦承，這個球季的受傷次數比起往年還多，「這是我連兩年在季後賽受傷了，我相信我可以幫助我的球隊，這樣我們可以進入下個階段，但我們沒成功，我也不得不坐在場外觀戰，這感覺很差，對我來說這是一個如同坐雲霄飛車的球季。」