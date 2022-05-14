「綠衫軍」塞爾提克當家球星塔圖沒打算那麼早宣告淘汰放假！塔圖14日攻下全場最高46分，其中末節包辦16分，帶領塞爾提克最後以108比95力挫上季總冠軍公鹿，季後賽次輪扳成3勝3敗平手，關鍵的第7戰將於16日回到波士頓進行。

儘管阿提托康波開賽就展現無人可擋氣勢，光在首節就摘17分，帶領公鹿保持領先，可惜隨著他很快吞下個人第3犯，塞爾提克也趁機靠著塔圖、史馬特兩人火力追上，甚至超前，上半場打完，塞爾提克53比43領先，塔圖半場18分。

塞爾提克第3節換成傑倫布朗爆發，他跟塔圖攜手幫助球隊一度擴大領先到18分，且讓阿提托康波吞下第4犯，可是公鹿總教練布登豪瑟仍然堅持把阿提托康波留在場上，阿提托康波也持續提供穩定火力，幫助公鹿沒讓塞爾提克繼續拉開。

公鹿甚至末節一度縮小差距到4分，但塔圖挺身而出，帶領塞爾提克打出8比0小高潮，重新取得100比87領先，儘管接下來公鹿仍不放棄，可是塔圖持續搶分，就是不讓公鹿再次縮小差距到個位數，公鹿球迷也開始提前離場宣告認輸。

塞爾提克除了塔圖火力全開，攻下季後賽生涯單場第二高分，傑倫布朗也拿22分、5籃板及4助攻，史馬特21分；公鹿則以阿提托康波44分、20籃板及6助攻表現最佳，可惜他並未得到太多隊友火力支援，哈勒戴17分，康納頓14分。