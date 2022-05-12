「字母哥」阿提托康波今天在客場狂砍40分，哈勒戴關鍵時刻追平三分球外加一次致勝抄截，公鹿110比107後來居上擊敗塞爾提克，系列賽取得3比2聽牌優勢。

擁有主場優勢的塞爾提克，打完前三節取得9分領先局面，決勝節公鹿發動強烈反撲，尤其是不善長投三分球的阿提托康波在三分線外破網，帶動了密爾瓦基軍團士氣，緊接著哈勒戴追平三分球，更是讓公鹿的氣勢攀升到最高點。

關鍵時刻，哈勒戴用防守建功，公鹿反超1分之際從年度最佳防守球員史馬特的手中成功抄截，這次抄截也斷送了綠衫軍的逆襲希望，公鹿最終以3分之差驚險帶走勝利。

阿提托康波40分、11籃板最威風，致勝功臣哈勒戴24分、8籃板、8助攻，替補悍將波提斯14分、15籃板，康諾頓13分。

功虧一簣的塞爾提克，將在第六戰前往密爾瓦基踢館，背水一戰情勢相當不利。塔圖34分、6籃板，傑倫布朗26分、8籃板、6助攻，史馬特15分。