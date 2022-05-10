打完前三節落後7分的塞爾提克，決勝節靠荷福德的遠投長射建功，單節打出43比28攻勢，最終以116比108逆轉擊敗衛冕軍公鹿，將系列賽扳成2比2平手。
「字母哥」阿提托康波雖然依舊是勇冠三軍，34分、18籃板、5助攻威風八面，可惜公鹿在少了米德頓的情況下如同少了一隻得分利器，關鍵時刻無人能挺身而出，只能眼看著被對手上演逆轉秀。
塞爾提克8人打完全場，荷福德決勝節挺身而出成為綠衫軍獲勝最大功臣，荷福德手感發燙14投11中，攻下30分13籃板、5助攻，傑倫布朗18、8助攻。
打完前三節落後7分的塞爾提克，決勝節靠荷福德的遠投長射建功，單節打出43比28攻勢，最終以116比108逆轉擊敗衛冕軍公鹿，將系列賽扳成2比2平手。
「字母哥」阿提托康波雖然依舊是勇冠三軍，34分、18籃板、5助攻威風八面，可惜公鹿在少了米德頓的情況下如同少了一隻得分利器，關鍵時刻無人能挺身而出，只能眼看著被對手上演逆轉秀。
塞爾提克8人打完全場，荷福德決勝節挺身而出成為綠衫軍獲勝最大功臣，荷福德手感發燙14投11中，攻下30分13籃板、5助攻，傑倫布朗18、8助攻。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。