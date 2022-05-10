打完前三節落後7分的塞爾提克，決勝節靠荷福德的遠投長射建功，單節打出43比28攻勢，最終以116比108逆轉擊敗衛冕軍公鹿，將系列賽扳成2比2平手。

「字母哥」阿提托康波雖然依舊是勇冠三軍，34分、18籃板、5助攻威風八面，可惜公鹿在少了米德頓的情況下如同少了一隻得分利器，關鍵時刻無人能挺身而出，只能眼看著被對手上演逆轉秀。

塞爾提克8人打完全場，荷福德決勝節挺身而出成為綠衫軍獲勝最大功臣，荷福德手感發燙14投11中，攻下30分13籃板、5助攻，傑倫布朗18、8助攻。