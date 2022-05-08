塞爾提克當家球星塔圖8日在東區準決賽G3表現低迷，全場出手19次只進4球，其中三分球投6中0，攻下10分，更在最後關頭幾乎完全消失，這是他的季後賽生涯第2差的投籃表現，難道原因出在第2節一次快攻灌籃下來之後，他的手腕就已挫傷影響出手嗎？

當時塔圖接獲隊友傳球，一個人快攻準備上籃，雖很清楚阿提托康波從後方追趕上來想要封蓋，他仍奮勇把球灌進，且製造阿提托康波犯規，可是他在落下時明顯撞上籃架，隨後他的出手表現隨即陷入低潮，直到比賽結束都還找不回應有手感。

其實公鹿始終算是塔圖的剋星，因為他的季後賽生涯最差投籃表現，就出現在2019年4月30日，對手就是公鹿，當時他投10中2，僅拿4分，甚至他的季後賽生涯三分球表現最差的3戰都是面對公鹿，除了今天，還有2019年次輪G3的5投0中，以及2018年首輪G2的2投0中。

甚至今天面對公鹿前鋒麥修斯的盯人防守，塔圖竟然交出投10中0表現，代表今天只要碰到麥修斯的防守，塔圖就是沒有辦法把球投進，看來塔圖除了趕緊揮別可能手傷的陰影，也要趕緊找出突破麥修斯防守的方式，否則再這樣下去，塞爾提克前景堪憂。