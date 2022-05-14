忘卻前役慘輸39分的陰霾，勇士14日回到自家主場重新找回應有模樣，「浪花弟」克雷湯普生單場投進8顆三分球，轟下全隊最高30分，柯瑞也有29分進帳，攜手帶領勇士110比96轟垮灰熊，4勝2敗戰績挺進西區冠軍賽，將等16日太陽與獨行俠G7勝負結果決定對手。

雙方首節各有1名球員火力全開，勇士是首節11分的克雷湯普生，灰熊則是獨拿12分的迪昂布魯克斯，但到次節，灰熊發動14比0猛攻，反以51比44超前，不過勇士回以9比0小高潮，讓他們打完上半場，仍以53比51小幅領先灰熊。

下半場雙方陷入互有領先僵局，不過來到末節，勇士靠著威金斯連拿5分，打出一波12比1猛攻，轉眼取得99比90領先，柯瑞更在最後3分55秒投進大號三分球，接著克雷湯普生也補上個人第8顆三分球，勇士領先幅度已經來到13分。

柯瑞又在最後1分39秒投進三分外線，也讓勇士這波攻勢變成21比3，更取得108比92大幅領先，雖然灰熊追回4分，可是柯瑞也馬上切入上籃放進兩分，比賽勝負已經毫無懸念，全場勇士球迷也開始歡呼，迎接勇士再次闖進分區決賽。

勇士除了浪花兄弟攜手飆分，威金斯也有18分、10籃板，其中末節包辦10分，卓雷蒙格林14分、16籃板及8助攻，普爾替補拿下12分，先發中鋒盧尼雖只拿4分，卻抓下22籃板；灰熊以狄昂布魯克斯30分最高，貝恩25分，可惜少了莫蘭特(膝傷)的劣勢仍然呈現出來。