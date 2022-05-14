看來湖人想要挖角七六人總教練瑞弗斯已經沒有希望！14日在七六人季末總結記者會上，七六人總裁莫瑞親口證實瑞弗斯下個球季將會繼續執教，就算七六人剛在東區準決賽以2勝4敗戰績遭到熱火淘汰出局，莫瑞仍然選擇力挺瑞弗斯擔任教頭。

「我們認為瑞弗斯是一名很偉大的教練，且喜歡跟他一起共事，我們一直都對球隊擁有很高的期望，我相信球迷也是如此，」經常爆出爭議言論的莫瑞表示，「我們所做的一切，都是想讓這支球隊走得更遠，所以要面對當前這種局面相當困難。」

身為史上第10位「千勝教頭」，60歲的瑞弗斯生涯擔任過魔術、塞爾提克、快艇、七六人等隊教頭，且在2008年率領塞爾提克「三巨頭」摘冠，不過距離他上次領軍闖進分區決賽，已經是10年前的事情，他的臨場應變能力之差，更被外界痛批。

儘管外界認為在七六人本季提前淘汰出局後，瑞弗斯的帥位隨時不保，但他依然老神在在，甚至放話自認把工作做得很好，如今有了莫瑞的親口保證，看來他下個球季仍然可以留在七六人執教，也讓曾謠傳打算招募他的湖人，只能暫時打消這個念頭。