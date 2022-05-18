隨著科技股遭遇亂流，又有一家科技公司釋出將放緩招聘的警告。Coinbase原本計畫2022年員工人數將增加為3倍，現在這個計畫出現了大轉彎，該加密貨幣交易所周二向員工宣布將放慢招聘速度，並將重新評估員工人數。

Coinbase的營運長Emilie Choi在官網中表示，基於當前的市場狀況，我們認為應放慢招聘速度，並根據我們最優先的業務目標重新評估我們的人力需求。

曾經高漲的科技股如今低迷不振，企業開始重新評估他們的營運計畫，以說服投資人他們能度過難關。在通膨高漲以及聯準會將大舉升息的擔憂籠罩下，那斯達克指數今年來已經跌約23%。

在比特幣等數位貨幣價格大跌之際，Coinbase受創尤重，今年來股價已經崩跌74%。受穩定幣Terra崩盤拖累，上周四比特幣價格一度跌破2.6萬美元大關，創下2020年12月以來新低。

周二Coinbase股價大漲13.45%，收在70美元。

在此之前，優步和臉書（Facebook）母公司Meta也採取了類似的做法，散戶交易平台羅賓漢（Robinhood）則在4月底宣布裁員約9%。