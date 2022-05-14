美股今天勁揚，扭轉本週因憂慮高通膨、烏克蘭戰爭和經濟展望的疲弱走勢，科技股漲幅較大。

道瓊工業指數終場上漲466.36點，或1.47%，收在32196.66點。

標準普爾500指數上漲93.81點，或2.39%，收在4023.89點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲434.04點，或3.82%，收在11805.00點。

費城半導體指數上漲143.157點，或5.06%，收在2970.367點。（譯者：徐睿承）1110514