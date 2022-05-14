美股勁揚 道瓊上漲466點 科技股漲幅較大 05:262022/05/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股勁揚 道瓊上漲466點。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股今天勁揚，扭轉本週因憂慮高通膨、烏克蘭戰爭和經濟展望的疲弱走勢，科技股漲幅較大。 道瓊工業指數終場上漲466.36點，或1.47%，收在32196.66點。 標準普爾500指數上漲93.81點，或2.39%，收在4023.89點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲434.04點，或3.82%，收在11805.00點。 費城半導體指數上漲143.157點，或5.06%，收在2970.367點。（譯者：徐睿承）1110514 《日股》日股今漲幅飆1個半月高 周線仍翻黑 《國際金融》歐股拉尾 惟本周難逃連5跌 #收在 #上漲 #科技股 #美股 #勁揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》美股回穩＋美指期走高 恆指大漲近2% 11:082022/05/13 財經 《港股》港股急彈 汽車、科技股反攻 16:492022/05/13 財經 美股早盤開高 道瓊漲約200點 台積電ADR漲逾2％ 21:592022/05/13 財經 股匯雙漲 新台幣升1.6分至29.807元 17:532022/05/13 財經 美股道瓊連六黑 台股技術性反彈百點 11:122022/05/13 財經 《美股掃瞄》美股劇烈震盪 道指連6黑、那指微升(2-2) 09:282022/05/13 財經 《韓股》科技股上攻 韓股匯齊揚 16:492022/05/13 財經 恒指開盤漲235點 早段一度上漲420點 11:322022/05/13 財經 《美股掃瞄》美股劇烈震盪 道指連6黑、那指微升(2-1) 09:282022/05/13 財經 台幣跌1.18角 一舉貶破29.8元 04:102022/05/13 財經要聞 和碩Q2 本業營運一場硬仗 04:102022/05/13 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。