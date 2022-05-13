科技類股火力全開向上攻，韓股也重新站上2600整數關卡，收在2,604.24點，漲54.16點或2.12%。同時，韓元止貶，外資法人共買超9170億韓元。
重量級科技股幾乎全面上揚，三星電子漲2.47%，SK海力士漲3.21%，LG Energy Solution也漲3.22%。另外，現代汽車漲3.32%，大韓航空也漲2.46%。
不過，國營韓國天然氣跌0.11%，三星生物製藥也跌0.38%。
韓元與美元匯價在1,284.2附近，韓元止貶，升值4.4元。
科技類股火力全開向上攻，韓股也重新站上2600整數關卡，收在2,604.24點，漲54.16點或2.12%。同時，韓元止貶，外資法人共買超9170億韓元。
重量級科技股幾乎全面上揚，三星電子漲2.47%，SK海力士漲3.21%，LG Energy Solution也漲3.22%。另外，現代汽車漲3.32%，大韓航空也漲2.46%。
不過，國營韓國天然氣跌0.11%，三星生物製藥也跌0.38%。
韓元與美元匯價在1,284.2附近，韓元止貶，升值4.4元。
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