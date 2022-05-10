10日，雖然是韓國新任總統就職大典，但受到美股續挫的影響，韓國股市一度甚至大跌超過2%，大盤收2,596.56點，跌14.25點或0.55%，失守2600點關卡，且連6天收跌。同時，韓元持續走貶並創兩年多新低，外資賣超3173億韓元。

在最新的經濟數據方面，韓國3月份經常帳雖連續近兩年都出現盈餘，但在油價飆升推高進口成本下，盈餘數字卻在縮減中。當地央行預測，油價若一直在高檔，還有公司增派股息的話，經常帳有可能還會出現虧損。

10日，是韓國新任總統尹錫悅的就職大典。專家學者認為，尹錫悅當選的蜜月行情已過，因為，北邊鄰居朝鮮愈來愈密集在試射導彈，甚至核武，還有壓不下來的通膨，都是尹錫悅馬上要解決的兩個棘手問題。

韓股中，科技類以及生醫類表現較不理想，三星電子跌0.61%，電池製造商LG Energy Solution跌0.13%，大藥廠Celltrion也跌1.82%。

同時，保險以及化工業者也走低，三星人壽跌0.47%，化學大廠LG Chem也跌0.6%。至於汽車製造商則漲跌互現，現代汽車跌0.55%，起亞則漲1.82%。

韓元與美元匯價在1,276.4左右，韓元續貶2.4元，創2020年3月19日以來最低，當時的價位在1,285.7。