高雄市10日新增2455例確診，創確診最高紀錄。「密切接觸者」案例仍屬最多、增加2023例，職場、校園傳染擴大。市長陳其邁表示，星期一上班所致，導致職場感染規模擴大。菜市場、夜市等人潮聚集處也增加。

高市府公布，今日特殊娛樂場所傳播鏈新增12例，外縣市旅遊史增加128例，隔離期間陰轉陽增加238例，密切接觸者（同住親友708例，餐飲娛樂304例，職場校園873例，高風險場域138例）2023例，54例疫調中，轉銜案件數97例（重複通報、外縣市案例）。

衛生局表示，上週母親節效應導致南來北往人潮移動，民眾遭感染後回到職場，造成職場群聚感染現象擴大。高市某精神科醫院群聚案，經一周監測後，並無新增疫情。

因應會考，高市補習班國三學生課程，考年一周改為線上教學。教育局表示，高三學生已完成畢業考，高中職可考量疫情，採線上教學至本學期結束，起始時間由校方決定，確保指考前一切平安。

國小以下學生3天暫停實體課程或防疫假在家線上學習，家長可持學校通知（形式不拘），向雇主申請「防疫照顧假」，雇主不可視為曠職。