獨》人力吃緊94列區間車停駛 台鐵將申請以篩代隔 12:362022/05/10 工商 李青縈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵局10日指出，受疫情影響，導致乘務人力不足，將於14日起停駛區間車94列次。（示意圖/鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 （14日起台鐵減班94列次區間車。圖／台鐵局） 台鐵局10日指出，因受新冠肺炎疫情影響，導致乘務人力不足，經評估疫情期間旅運需求，將於14日起停駛區間車94列次，復駛日期視疫情影響再另行公告；因應防疫期間調整疏運措施，造成不便，敬請見諒。 據悉，維繫交通重要運能的台鐵將申請「以篩代隔」維持正常營運（維持必要運作之工作人員提前返回工作），目前正在造冊中，將針對司機員、車長、站長、調車員等人員，這周會報給交通部。 海外寄回快篩試劑擬免申請 食藥署曝時程 國道客運載客量崩3成部分路線擬停駛 王國材：5/17找業者談 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #區間車 #停駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道客運擬部分停駛 綠委促主管機關政策要及時到位 17:502022/05/09 政治 客運紓困加碼 交長下周邀業者座談 04:102022/05/10 生活新聞 扯！國外親友寄快篩要繳2千元申請費 衛福部這樣回 12:282022/05/09 生活 協商沒共識 台鐵工會再發起不加班連署 04:102022/05/06 生活新聞 交通部申請10萬劑快篩遲未到 立委代求衛福部「行行好」 10:522022/05/09 生活 溫厝廍溪橋施工 5／21夜間起影響台鐵10列次 11:462022/05/06 生活 農民染疫列職災 農職保給付5504元 04:102022/05/08 生活新聞 小校拚轉型 開放學區人數回流 04:102022/05/09 地方新聞 富邦證T＋0借款 賣股當日變現 04:102022/05/10 全球財經 太魯閣號事故最終調查 6異常事件四方都脫不了關係 12:232022/05/10 生活 健保APP通報篩陽 也可請假 04:102022/05/09 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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