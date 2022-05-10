（14日起台鐵減班94列次區間車。圖／台鐵局）

台鐵局10日指出，因受新冠肺炎疫情影響，導致乘務人力不足，經評估疫情期間旅運需求，將於14日起停駛區間車94列次，復駛日期視疫情影響再另行公告；因應防疫期間調整疏運措施，造成不便，敬請見諒。

據悉，維繫交通重要運能的台鐵將申請「以篩代隔」維持正常營運（維持必要運作之工作人員提前返回工作），目前正在造冊中，將針對司機員、車長、站長、調車員等人員，這周會報給交通部。