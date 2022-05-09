新冠肺炎本土疫情嚴峻，多家國道客運研擬部分停駛，對此，民進黨立委蔡適應今（9日）表示，大眾運輸同步具有商業行為和公共服務特色，對於民眾日常生活影響很大，期盼主管機關政策要及時到位，業者盡可能共體時艱，在疫情威脅下創造多贏局面。

蔡適應透過臉書表示，自COVID-19疫情發生後，全國各地國道客運載客人次均顯著下降，而上個月中本土疫情爆發以來，載客量進一步下滑，也讓業者經營遇到困難。

他強調，大眾運輸同步具有商業行為和公共服務特色，對於民眾日常生活影響很大，尤其基隆相當依賴國道客運，長年在大眾運輸市占率名列全國第二。

針對業者營運問題，蔡適應表示，交通部長王國材將在下周二邀客運業者討論，目前也陸續推出包含提高貸款額度、路線優化、型態調整等因應措施，盼主管機關政策要及時到位，業者盡可能共體時艱，民眾外出時也能盡量選擇大眾運輸，以在疫情威脅下創造多贏局面。