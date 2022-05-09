失業男子銀行帳戶長期閒置靜止，竟突然多了百餘萬元存款，還要一次提領出來？其中果然有詐。台灣企銀西屯分行35歲張姓女行員，近日發現有男子臨櫃要將存摺裡143萬多元現金全數提領，她不動聲色請來警方協助，順利將人頭帳戶圈存後凍結，及時保住被害人的血汗錢。

警方調查，這名男子手持存摺前往新竹某家台灣企銀分行，要變更帳戶資料並將帳戶裡上百萬元現金，一次全數提領，加上存摺帳戶所有人並非這名男子，讓行員察覺有異，認為很可能是人頭帳戶，主動致電開戶地的西屯分行查詢了解。

提領款項的男子神色慌張，說不清款項來源與用途，面對行員關切詢問，僅含糊其詞、表示自己最近失業，所以要將存款領出來應急花用。張姓女行員接獲分行同事來電，認為這筆金流很可疑，主動致電台中市警局第六分局工業派出所警員鄒萬平協助查證。

但警方與行員稽核發現143萬元分別來自4筆匯款，經銀行端聯繫匯款人後，4名匯款人均表明不認識帳戶受款人，只說匯款款項用途有工程款、買冰箱等，說詞明顯有出入。

雖然該帳戶尚未成為警示帳戶，但在員警建議下，行員機警配合，暫時將帳戶圈存，不放行提領現金；果然隔天即有匯款人察覺自己成為詐騙受害者，並報警對該帳戶提告詐欺，這個人頭帳戶也立刻被通報列為警示戶，順利保住了戶頭裡的百餘萬元現金，全案後續交由新竹警方接手偵辦中。

受害民眾表示，幸好有機警的行員及員警們，即時察覺帳戶異狀，立即圈存扣住戶頭上百萬元資金，並找出人頭帳戶本人釐清事實，及時攔阻車手，順利保住他們幾個被害人辛苦的積蓄，實在非常感謝。工業區派出所員警也前往銀行致贈小禮物，表揚機警的行員，警民攜手合作，成功阻詐、守住民眾的荷包。

警方呼籲，詐騙集團常利用社群平台發布「小額貸款」、「租存摺」等訊息，藉機誘使缺錢的民眾主動找上門。「小額貸款」都主打免擔保且快速核貸等誘因，吸引急用錢的人；「租存摺」則是是謊稱公司有大量資金往來需求，必須承租大量存摺使用，藉招攬失業、待業者，以數萬元不等之金額，取得證件、存摺，使出租存摺民眾，淪為人頭帳戶或車手，成為詐騙集團幫兇。提醒民眾務必留意這些詐騙手法，千萬不要一時失慮觸法。