北市信義區富邦銀行分行行員，日前發現一名曾經被詐騙過的老婦又到銀行欲匯款30萬元，行員擔心老婦又再度被騙，急忙通知轄區內員警到場協助，員警到場後才終於說服老婦放棄匯款。

信義分局五分埔派出所日前接獲轄區富邦銀行分行來電，行員認出有一名老婦先前曾被其他手法詐騙，現在又到該分行欲匯款30萬元。員警徐君毅、蘇冠哲到場後，見到老婦匆忙離開，擔心她又會到其他銀行匯款，立即上前詢問老婦匯款目的。

老婦表示，她在家裡接到電話，對方自稱是投顧公司專員，推薦某公司股票即將興櫃掛牌將大幅獲利，保證穩賺不賠，還把她加入投資群組，群組內有各式投資標的及操作方式，她聽完相當心動，便到銀行打算匯款30萬元。警方向老婦解釋，這是常見的假投資真詐財的詐騙手法，並列舉其他案例和疑點，才讓老婦打退堂鼓。

事後老婦感謝行員及警方的積極熱心，投資夢也徹底被打醒。信義分局呼籲，投資一定有風險，勿聽信陌生廣告輕易投入標的。