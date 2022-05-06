台中市沙鹿區行動不便陳姓老翁日前接獲假冒兒子借錢電話，不疑有他，先向朋友借20萬元，再委託妹婿簡翁領5萬元老人年金並匯款，行員察覺有異報警，所幸及時阻詐成功。

清水警分局指出，沙鹿所員警鄭仕逸日前獲報到場，經行員告知簡翁匯款情事，警方即告知遇到「猜猜我是誰」的詐騙老梗，經簡姓老翁與外甥聯繫後，證實並無向父親借款情事，簡翁才驚覺遭詐騙，並誇讚行員的機警並感謝警方協助查證，保住陳翁的老本。

由於銀行行員機警發覺異樣同時通知警方到場，共同聯手成功阻詐成功，保住民眾的財物，清水警分局長游永中5日下午前往該銀行表揚行員機警，警民聯手成功阻詐行為。

游永中表示，平時警方都會向金融機構、大賣場、超商宣導各式防詐騙手法，並保持聯繫及灌輸最新防詐觀念，此次，又再發揮警民合作阻詐，3月份已成功阻止多起百萬詐欺案件，請民眾持續對於本分局予以鼓勵及支持，警方將繼續努力維護轄區治、交安，給予民眾優質居住生活環境。