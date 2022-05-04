員警護送林姓老翁安全返家，交由其妻照顧。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名81歲林姓老翁日前倒臥在路邊，民眾見狀報案，員警到場後詢問老翁住所，但老翁一問三不知。員警在現場問遍街坊鄰居，還好有熱心民眾疑似知道老翁住所，最終才幫老翁找到回家的路。據老翁妻子表示，老翁本身有輕微失智，外出容易迷路忘記怎麼回家，感謝警方協助把老翁帶回家。

內湖派出所警員接獲民眾報案，一名8旬老翁倒臥路旁，需要警方協助。然而警方到場後，詢問老翁為何要躺在路上，勸他不要睡在路上，老翁卻回答只是暫時躺一下，答非所問。員警詢問老翁住哪，老翁仍一問三不知，員警只好帶著老翁到處詢問鄰居，是否看過老翁或知道老翁住處。

附近一名婦人向警方表示，好像看過老翁從某棟公寓走下來，讓員警終於找到老翁居住的公寓，老翁家門鈴還壞掉，在鄰居協助之下老翁才終於回到家。老翁妻子向警方表示其丈夫輕微失智，外出時容易忘記回家的路，所幸未釀成意外發生。