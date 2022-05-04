盧男夫妻去年10月間深夜要進入中市龍井區某宮廟，竟爬車頂翻牆而入，踩凹車頂板金及壓斷擾流板，經車主報案，警方獲報處理，盧腳踹員警，還吐口水、推擠，員警逮捕後開車戒護送醫，他途中指示妻子強按喇叭、拉轉方向盤，自己則腳踹警車，導致1員警多處挫擦傷，台中檢方依妨害公務等罪將兩人起訴。

29歲盧男與妻子28歲鍾女在去年10月間晚間近9時，要翻牆進入龍井區1間宮廟，鍾女先翻入、盧男則先爬上停在廟牆旁車輛的車頂再翻牆進入。豈料，盧竟踩凹版金、壓斷擾流板，張姓車主發現後，與友人一路尾追離開的盧男夫妻，並在大肚區攔下報警處理。

員警獲報後到場盤查，盧男突然情緒激動，對1名員警吐口水，並腳踹、推擠，員警當場將盧逮捕帶回調查，盧男向警方表示身上有傷，要先就醫，3名員警開車戒護盧及鍾兩人送醫。

豈料，盧男竟叫坐前座的鍾女按警車喇叭及拉轉方向盤，並用腳踹壞前後座間的壓克力隔板，駕駛警車員警停車壓制盧、逮捕鍾女，盧男仍以腳踹員警、不斷掙扎，導致1名員警手腳等部位多處挫擦傷。

台中檢方偵結，依妨害公務、侮辱公務員、毀損及傷害等罪嫌，起訴盧姓夫妻。