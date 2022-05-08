桃園市八德區40多歲的雷姓女子稱收到簡訊貸款訊息，稱「快速撥款利息低」，並傳送LINE貸款窗口網頁誘騙雷女加入，雷女按照LINE貸款窗口所指示申辦，隔天詐騙集團騙稱錢已核撥下來，但是雷女帳號輸入錯誤導致該筆資金凍結，要雷女匯款新台幣2萬元到其指定2個帳戶。所幸行員發現有異，通報警方，成功阻詐。

八德分局四維派出所巡佐古治廣、警員陳瑞鴻5日11時許接獲報案稱轄區介壽路一段台新銀行疑似有遭詐騙案件。經員警到場了解，現場一名雷性女子表示收到貸款簡訊，稱利息低且快速撥款，雷女因資金需求需要用錢，遂加入LINE貸款窗口網頁，並依照指示要申辦貸款50萬元，沒想到隔天對方就說貸款已下來，但是帳號輸入錯誤貸款遭凍結，叫雷女前往匯款2萬元至其指定2個帳戶才能解除凍結。

詐騙集團也教導雷女將帳戶設定為約定帳戶，如銀行行員詢問，稱對方是朋友、錢也是要匯給朋友的，且在LINE以協議書威嚇雷女，如果不去匯款會涉嫌詐欺，雷女前往台新銀行匯款，行員稱銀行沒有這個部門在辦理貸款並通報警方，經員警了解發現這是典型「假貸款真詐財」，詐騙集團常利用民眾急需用錢無法領靜判斷時，先詐騙其帳戶再利用所騙取帳戶去詐騙其他大筆金額，且對方LINE的ID已有多人被騙通報，雷女才恍然大悟取消匯款。

警方提醒民眾，詐騙集團常利用民眾缺錢急需用錢，以免保人、低利息、當日撥款等優渥貸款訊息，誘騙民眾先詐騙其帳戶及金錢，再詐騙其他人將大筆金額轉入所騙取帳戶，再騙說金額轉入錯誤須提出交還，使民眾從被害人變成加害人，如遇類似案件可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。