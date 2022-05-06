林口警分局自111年3月1日起至111年4月30日期間成功攔阻三起詐騙案件，攔阻金額破百萬元。為此，分局長陳忠龍於今（6）日上午親赴轄內泰山區第一銀行、國泰世華東林口分行及中國信託銀行東林口分行表揚阻詐有功人員，特別感謝行員在忙碌工作之餘，仍能用心留意民眾提領款項情形，遇有異常情事，能適時予以關心並詢問用途，即時通報警方到場解說處置，及時攔阻詐騙，確實守護民眾財產安全。

警民合作成功攔阻詐騙，林口分局長親赴金融行庫致謝。(林口分局提供)

今日上午林口警分局長陳忠龍帶領偵查隊長陳為濂及轄區派出所長分別前往上述金融機構頒贈成功攔阻詐騙獎座、禮券與感謝信，表揚行員主動關懷民眾之義舉。陳分局長表示打擊詐騙需要民間力量共同協助，期許轄內各金融機構、超商門市從業人員發現可疑情況，立即通報警方到場合力勸阻，齊力保護民眾財產。

警民合作成功攔阻詐騙，林口分局長親赴金融行庫致謝。(林口分局提供)

林口警分局表示近來「假交友」、「假投資」詐騙案件有日漸上升的趨勢，詐騙集團透過臉書、LINE、微信等社交軟體散播假投資資訊或透過交友軟體向不特定人士搭訕，以噓寒問暖或甜言蜜語方式，鬆懈被害人心防並慫恿投入資金，標榜高報酬高獲利口號，只需依指示匯款即可定期提領高額獲利，當被害人投入大筆金錢，才發現該投資群組已無預警關閉並人間蒸發。林口警特別呼籲民眾如遇類似手法，請儘速撥打防詐騙專線165求證或至鄰近派出所詢問，切勿輕易相信對方，造成錢財損失。