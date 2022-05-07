警方查出真相後，火速拘提到另名共犯到案。（警方提供）

新北市三重警分局前（5）日偵辦1起強盜案件，經調查後發現竟是詐騙集團成員想要黑吃黑，所以自導自演的戲碼，並於隔天就將主嫌逮補到案。警方表示，當天上午接獲報案，自稱被害人的36歲呂姓男子聲稱在三重正義北路與信義西街口遭搶400萬，但警方到場後卻發現呂男神情輕鬆，與常理不合，帶回警局訊問時，說詞又前後矛盾，最後才向警方吐實。

警方調查，這起案件是詐騙集團車手想要私吞贓款所籌畫出來的騙局。當天上午10時30分接獲強盜案件，警方派員到場後，發現現場有自稱被害人的呂姓男子及另名邱姓男子（19歲），呂男向警方表示，剛領完錢走出銀行，就遭人推倒，手上裝有400萬現金的手提袋也遭人搶走，但警方發現呂、邱2人卻神情自若，毫無焦集的感覺，因此先將2人帶回警局訊問。

呂嫌一度向警方誆稱，這400萬現金是要用來支付給當時在現場的楊姓五金廠商，但一走出銀行，就遭到不明人士推倒，並將裝有現金的手提袋奪走，隨後駕車往高速公路的方向逃逸。

但警方詢問有關金錢用途、事發時有多少人在場、現場狀況為何、搶匪共擠人等問題時，2人供詞卻前後矛盾、交代不清，因此警方認定是有蹊蹺，經2小時持續追問後，2人才坦承是詐欺車手，因為想要黑吃黑才籌劃這起搶案。

據2人向警方供稱，整起案件是由另名朱姓車手籌劃，由呂、邱2嫌進入銀行提取贓款，在於門口交付給「收水」的楊姓男子時，讓扮演搶匪的另名張姓車手推倒2人，將贓款奪走並由朱嫌開車接應逃逸，想要私吞這400萬元的不法所得。

警方根據相關供詞，火速向檢察官申請拘票，前往宜蘭某汽車旅館逮補張姓車手，並於昨（6）日在桃園逮補「收水」的楊男，至於在逃的朱姓車手，與400萬贓款下落，警方正在循線追緝中，後續將依詐欺、洗錢防制法、背信、誣告等罪嫌偵辦。而張嫌複訊後，地檢署聲押獲准。