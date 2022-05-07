搜救人員上午10時2分在溪頭第2涼亭旁距離100公尺原始林區內，發現失蹤者掉落的白色帽子。（南投縣消防局提供／盧金足南投報導）

警消搜尋3天後，7日上午先發沈婦白色帽子，後又在距離涼亭約150公尺深谷發現失蹤者。（南投縣消防局提供／盧金足南投報導）

搜救人員共包括警消、搜救人員等32人，分3組搜尋。（南投縣消防局提供／盧金足南投報導）

南投縣消防局與搜救人員下午合力以繩索拖拉中，要將走失三天的沈姓阿嬤帶離溪谷。（南投縣消防局提供／盧金足南投傳真）

盧金足／南投報導

一名78歲沈姓婦人，4日與家人到南投縣溪頭健行，當時向家人表示要去上廁所後就不見人影，家人遍尋不著急報警，警消搜尋3天後，7日上午先發沈婦白色帽子，後又在距離涼亭約150公尺深谷發現失蹤者，搜救人員尋找方法下切，發現已明顯死亡，目前搜救人員正架設繩索，將以繩索吊掛方式帶離溪谷至涼亭區，交由警方及家屬辦理後續行政相驗。

南投縣消防局與搜救人員下午合力以繩索拖拉中，要將走失三天的沈姓阿嬤帶離溪谷。（南投縣消防局提供／盧金足南投傳真）

南投縣消防局與搜救人員下午合力以繩索拖拉中，要將走失三天的沈姓阿嬤帶離溪谷。（南投縣消防局提供／盧金足南投傳真）

這名7旬阿嬤3天前與家人到溪頭健行休閒，但向家人說要去上廁所後不知去向，家人在附近遍尋不著，馬上向警方報案。

警方向家人查詢，因沈婦本身未攜帶手機，無法以手機衛星系統定位找人，3天來救援過程只能以地毯式搜索，搜救人員3天來都動員前往溪頭附近搜尋，但都未發現婦人蹤跡。

搜救人員共包括警消、搜救人員等32人，分3組搜尋，今日上午10時2分回報，先在溪頭第2涼亭旁距離100公尺原始林區內，發現失蹤者掉落的帽子，隨後上午10時30分在距離涼亭約150公尺深谷發現失蹤者。

消防局表示，搜救人員尋找方法下切，於上午11時30分接觸，發現已明顯死亡，目前搜救人員正架設繩索，以繩索吊掛方式帶離溪谷至涼亭區，帶不幸在溪頭喪命的沈姓阿嬤回家。

南投縣消防局下午3時許已將沈姓婦人遺體自深谷拖帶上來，後續將移交家屬及警方辦理行政相驗。