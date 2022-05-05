美國勞工部5日公布上周初領失業救濟金人數，增加1.9萬人至20萬人，創2月中來新高，高於市場預估18.2萬人。

另外，4月Challenger企業宣布裁員人數，月增14％至2萬4,286人創去年5月來新高，為今年來首次裁員數高於去年同期。但1月到4月累計裁員數近8萬人創歷年同期新低。