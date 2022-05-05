美國上周初領失業救濟人數 高於市場預期 22:322022/05/05 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工部5日公布上周初領失業救濟金人數，增加1.9萬人至20萬人，創2月中來新高，高於市場預估18.2萬人。 另外，4月Challenger企業宣布裁員人數，月增14％至2萬4,286人創去年5月來新高，為今年來首次裁員數高於去年同期。但1月到4月累計裁員數近8萬人創歷年同期新低。 社評／俄烏戰爭不會在東亞複製 俄烏讓中國陷戰略困境 續走平衡策略 #來新高 #裁員 #美國 #初領失業救濟人數 #高於市場預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 對中懲罰性關稅7月到期 美不排除延長 04:102022/05/05 國際大事 漢唐接單報捷 樂觀2022營運 04:102022/05/05 證券．權證 美雜誌稱中共初期支持台獨 陸國台辦：歪曲事實誤導國際輿論 19:372022/05/05 兩岸 美國3月貿易赤字首度衝破千億美元再創新高 08:572022/05/05 財經 傳美國加大制裁 海康威視跌停 11:542022/05/05 財經 趕在切斷俄能源前 歐洲忙囤油 04:102022/05/05 全球財經 升息1％ 每月還款不變 買房貸款額大減約1成 13:122022/05/05 財經 美國升息2碼央行跟進？ 牽動民眾荷包6大關鍵整理 20:042022/05/05 財經 77萬劑兒童BNT快來了 基北願打莫德納僅3成 04:102022/05/05 生活新聞 美染疫死亡破百萬 最新病毒變種威脅日增 17:512022/05/05 國際 對中減稅 拜登政府鬧分歧 04:102022/05/05 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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