台灣大（3045）6日召開董事會，通過配發現金股利每股4.3元，合計將配發現金股利121億元。以6日收盤價106元計算，股息殖利率4％。

台灣大表示，盈餘分配後，台灣大仍有合計386億元法定盈餘公積及資本公積可供未來配發股利。

台灣大6日召開法說會，總經理林之晨表示，合併台灣之星的時間點視主關機關審核速度而定，目前預定下半年或明年。

對於業務展望，林之晨強調，台灣大的目標是透過完成台灣之星的購案與開展元宇宙、Web3、雲端與綠色轉型的策略來為股東創造穩健價值。