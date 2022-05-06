美國最大餐飲外送平台DoorDash上季營收表現優於市場預期，並上修對營運具指標性的全年訂單額預測，反映在防疫措施鬆綁之後，其送餐業務仍可實現增長，以及在應對讓同業大為頭痛的缺工問題上亦表現出眾。受此激勵，周四DoorDash盤後股價大漲7.33%，報78.51，稍早前一度飆升14%。

DoorDash財務長Prabir Adarkar表示，政府的振興措施自去年上半年開始退場，這多少可能吸引一些人加入DoorDash外送員行列。此外，新推出的10%油錢補貼措施和簡化與平台合作的流程，亦有助於留住外送人力。

DoorDash提供自家外送員Dasher Direct簽帳金融卡，無論是否在工作中使用，都可獲得加油錢10%的現金返還。

DoorDash公布第一季營收較去年同期大幅成長35%，為14.6億美元，優於市場預期的13.8億美元。

第一季虧損1.67億美元，較去年同期虧損1.1億美元擴大，主要因大舉投資外送網路與擴大國際市場業務。

經調整後每股虧損為48美分，超出去年同期的每股虧損34美分與市場預期的每股虧損41美分

息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為5400萬美元，優於去年同期的獲利4300萬美元。

第一季接單量年增23%，達4.04億次，訂單價值成長25%，達到124億美元。

第一季DashPass訂閱人數與下單頻率均值均創下歷史新高。

根據YipitData調查，3月份DoorDash在美國餐飲外送的市占率擴大1個百分點，達到57%，而Grubhub的市占則有所流失。

DoorDash預估第二季EBITDA介於損益打平至獲利1億美元，並將今年總訂單價值（app訂單和訂閱費總額）預測從480億～500億美元調升至490億～510億美元。