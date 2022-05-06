台灣大哥大今(6)日董事會正式通過2050年將達成淨零排放(Net Zero)的重大目標，並於今年底前向科學基礎減碳目標倡議組織（Science-Based Targets initiative SBTi）提交淨零排放計畫的承諾。台灣大今年3月首開國內電信業先河，加入全球再生能源倡議組織RE100，承諾最遲2040年百分之百使用再生能源，現在更進一步宣示2050達成淨零排放，並期望與政府及更多企業攜手合作，一起打造永續未來。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，極端氣候威脅人類的生存空間，面對全球平均升溫需控制在攝氏1.5℃的挑戰，全面減碳已刻不容緩。台灣大去年底即規劃，將今年訂為公司Net Zero淨零元年，持續透過自建電廠及外購綠電兩大做法，逐步提升綠能使用佔比，並以自建電廠比例佔7成為目標，預計2030年使用再生能源比率達20％、2035年達 60％，最終2040年前達標100％。

另外，台灣大也落實SBT減碳目標，訂下2030年範疇一和範疇二碳排放量較2019年減少30％，以及範疇三碳排放量較2019年減少15％的承諾，透過精準數據分析，制定分階段施行步驟，朝2050年淨零排放的方向邁進，實踐永續願景。

台灣大超前佈署，提早因應氣候變遷對財務造成的衝擊，自2018年即導入TCFD氣候相關財務揭露，作為評估企業風險管理的最高架構，預估從2022年到2030年使用綠電、碳費、減碳等成本，總投入金額將超過100億元。台灣大成立再生能源專責部門，負責電廠評估、新建、維運管理及洽詢適合購電轉供標的，加速發展綠電，截至2021年已取得12.46 MW綠電容量並發電，今年底前估計將再完成3.5MW太陽能光電系統的轉供，預計使用再生能源將達2495萬度，為地球減碳近12524公噸。

台灣大表示，企業界渴望加速採用綠電，但目前卻面臨綠電供給面遠遠跟不上需求面的困境，呼籲政府正視企業對綠電的強大需求，大幅提升綠電供給的生態系，加速綠電供給的步伐，讓企業努力往Net Zero目標衝刺的同時，能更無後顧之憂。