紀嫌與張嫌依槍砲彈藥刀械管制條例移送宜檢偵辦。（宜蘭縣警察局礁溪分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

去年9月宜蘭縣警察局礁溪分局接獲民眾報案聽聞槍聲，警方派員至現場，緝獲游男現行犯，並查獲1把手槍及15顆子彈；礁溪分局偵查隊即成立槍枝溯源專案小組，經長期蒐證、由宜檢指揮辦案，5日在槍枝上游紀嫌住處查獲數把槍枝及各式子彈等相關證物，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送宜檢偵辦。

礁溪分局在去年9月26日晚間9時許，接獲民眾報案聽聞槍擊聲，隨即派員到現場，警方到場制伏53歲的游男現行犯，並查獲金牛座改造手槍1把及子彈15顆，經查明原因後，游男因酒後情緒不穩亂開槍，所幸無人受傷；警方釐清槍枝來源中。

因該案，礁溪分局偵查隊即成立槍枝溯源專案小組，經長期埋伏蒐證達7個多月，且由宜檢指揮協助辦案，在5月5日兵分二路下，搜索槍枝上游48歲的紀男嫌犯住處及通知42歲的張男嫌犯到案，並在紀嫌住處查獲霰彈長槍1把、烏茲槍1把、衝鋒槍1把及各式子彈44顆等槍砲相關證物，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送宜檢偵辦。

警方呼籲民眾，如發現住家周遭有不尋常跡象，請勇於指證檢舉，由警方深入追查並依法嚴辦，以維護社會安全秩序。

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