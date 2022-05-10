歐股從近兩個月低點出現彈升。此前由於對經濟放緩的擔憂，導致投資人大幅拋售；而逢低買入的投資人在周二早盤紛表示支援。

周二泛歐Stoxx 600指數早市升2.67點或0.70%，為420.39點。

全球股市在5月份都受到重創，高成長股票承受了拋售的衝擊，主因是市場擔心各大央行將大幅加息，以遏制不斷飆升的通膨。在華爾街，以科技股為主的那斯達克指數周一下跌逾4%。

除了防禦性的電信股和醫療保健股以外，歐股大多數板塊都在彈升上漲受益。

在美國菸草公司菲利普莫里斯國際(Philip Morris International)表示，正就收購規模較小的競爭對手展開談判後，瑞典菸草公司Match股價猛漲25%。

法國汽車製造商雷諾(Renault)上漲1.4%；中國吉利汽車控股(Geely Automobile Holdings)同意以2,640億韓元(約合2.0679億美元)收購雷諾韓國汽車公司(Renault Korea)約34%的股份。