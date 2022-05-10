根據路透社10日調查報告，因為食物與燃料的售價太高，印度4月CPI(消費者物價指數)可能飆升至18個月新高點，且連續4個月都遠高於當地央行的容忍上限。

2月下旬，俄國大軍入境烏克蘭之時，全球燃料價格已漲過一波。又加上印度政府選在當地3月幾場重要選舉後，才開始調漲能源價格。所以，現在就算印度4月消費者通膨果真大增，外界也不會覺得很驚訝。

在印度CPI的結構中，近半數是食物項目，在全球植物油以及食用油售價上漲之下，3月已經來到高峰，預計日後還是會保持這種態勢。路透社預測，印度4月CPI將從3月的6.95%，一舉漲到7.5%。若果真如此，將創2020年10月以來最高，且遠高於印度央行6%容忍上限。

印度4月CPI官方版數據，預定將在12日公布。

印度最大的原油進口商，也受到9日曾貶至歷史低點的印度盧比，因2022年迄今約貶4%的影響，導致進料成本大增。因此，躉售通膨預估值為14.48%，漲幅已連續1年都保持在兩位數。

金融機構巴克萊認為，印度通膨可能連續3季的時間，都超過當地央行的上限，表示貨幣政策架構運作不佳，並沒有達成預期效果。