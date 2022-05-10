網通廠今年在主晶片缺貨逐漸紓緩下，營運動能備受期待，多數訂單已經看到明年，無奈近期適逢大陸疫情，進行封控，導致出貨受阻，也普遍反映在4月營收，預計後續在大陸封控逐步緩解，出貨將恢復正常下，5、6月營收可望跟上，網通廠今年營運表現依舊精采可期。

中磊(5388)4月營收48.8億元，年增加49%、月增加2%，創下歷史次高，也是少數網通廠中營收雙增的個股，中磊前4月營收為175.6億元，年增率為36%。中磊目前在大陸產能比重已降到四成左右，菲律賓產能則提升到四成，印度、台灣各佔一成。

智邦(2345)4月營收56.26億元，年增加21.7%、月減少16.65%，累計前4月營收213.56億元，年增加19.8%。智邦目前深圳廠佔智邦整體產值約在30%上下、產量占比約40%。

啟碁(6285)4月營收50.32億元，年減少2%，月減少30%，累計前4月營收244.88億元，年增19.6%。智易大陸廠今年占整體產能約30~35%，越南明年產能20~25%，台灣42~48%。

智易(3596)4月自結營收為26.65億元，月減少26.5%，年減少18.7%；累計前4月合併自結營收為129.64億元，較去年同期增加0.5%。智易因昆山防疫政策，4月部分需求遞延至5、6月，第二季營收有望持續成長再創新高，下半年也預計逐季成長。

至於芮特-KY(6514)4月營收僅剩634萬元，月減少91.7%、年減少91.8%，累計前4月營收達1.91億元，年減29.6%。主要是因為芮特-KY產能全數在昆山，故封控衝擊最劇。

正文(4906)4月自結營收為15.8億元，月減少15.2%、年減少25.01%。正文表示，大陸自三月底開始執行封控政策，直接影響到公司昆山廠製成品的輸出及部分零組件的輸入，此外封控政策也對整體供應鏈造成結構性的負面影響。目前昆山廠已在4月29號晚間開始復工，產能有望逐步拉升。